Rolfes: Leverkusen mit "kühlem Kopf" nach Rom

Mit Revanchegelüsten, aber auch mit einem „kühlem Kopf“ will Bayer Leverkusen das Halbfinal-Duell in der Europa League mit der AS Rom angehen. Es brauche die „Energie und die Motivation“ durch das Vorjahres-Aus gegen die Italiener, dennoch müsse die Werkself das Hinspiel am Donnerstag (21.00 Uhr im LIVETICKER) in Rom „mit Verstand angehen“, sagte Sportdirektor Simon Rolfes am Mittwoch: „Überdrehen ist nie gut.“