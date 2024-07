Böse Attacke auf Frankreich-Stars Dembélé und Mbappé

Fußball UEFA EURO, EM, Europameisterschaft,Fussball 2024 Gruppenphase 1. Spieltag Österreich - Frankreich am 17.06.2024 in der Düsseldorf Arena in Düsseldorf Ousmane Dembele ( Frankreich ), links - Kylian Mbappe ( Frankreich ), rechts *** Soccer UEFA EURO 2024 Group Stage 1 Matchday Austria France on 17 06 2024 at Düsseldorf Arena in Düsseldorf Ousmane Dembele France , left Kylian Mbappe France , right xRJPGx

© IMAGO/Revierfoto