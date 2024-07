FIFA-Council vertagt Entscheidung über Palästina-Antrag

Das Council des Fußball-Weltverbandes FIFA hat eine Entscheidung über die Forderung des palästinensischen Verbandes (PFA) nach der Sanktionierung Israels vertagt. Ursprünglich sollte am 20. Juli Klarheit über die Ergebnisse der Untersuchung herrschen. Wie die FIFA am Donnerstagabend via X mitteilte, wurde die Frist nun auf den 31. August verschoben.