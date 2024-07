Hochwasser: Deutscher Fußball spendet 300.000 Euro

Nach dem Hochwasser im Juni unterstützt der deutsche Fußball die Wiederherstellung sportlicher Infrastruktur in Baden-Württemberg mit 300.000 Euro. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB), die Deutsche Fußball Liga (DFL) und der Württembergische Fußballverband (wfv) spenden jeweils 100.000 Euro an die betroffenen Klubs. Das teilten die Verbände am Freitag mit.