Bei LASK-Debüt! Eigene Fans pfeifen Boateng aus

Mit einem heftigen Pfeifkonzert machen die Fans von LASK deutlich, dass sie Abwehrspieler Jérôme Boateng in ihrem Trikot nicht willkommen heißen. Der 35-Jährige steht vor einer schwierigen Zeit in der österreichischen Liga.

Jérôme Boateng hätte sich bei seinem Heim-Debüt für den Linzer ASK mit Sicherheit anders vorgestellt. Der Ex-Bayern-Star wurde bei der 0:1-Niederlage seines neuen Klubs gegen Salzburg in der Schlussphase eingewechselt - und mit einem lautstarken Pfeifkonzert begrüßt. Die Fans des österreichischen Bundesligisten machten ihren Ärger über die Verpflichtung des umstrittenen Abwehrspielers deutlich und pfiffen, sobald dieser am Ball war.