Früherer FIFA-Interimspräsident Hayatou gestorben

Der kamerunische Sportfunktionär Issa Hayatou ist tot. Das gab FIFA-Präsident Gianni Infantino am Donnerstagabend via Instagram bekannt. Hayatou, langjähriger Präsident des afrikanischen Fußball-Verbandes CAF und zwischen 2015 und 2016 Interimspräsident des Weltverbandes, starb am Vorabend seines 78. Geburtstags.