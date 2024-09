UEFA: BVB ist europäischer Zuschauerkrösus

Bundesligist Borussia Dortmund ist der Zuschauerkrösus des europäischen Klub-Fußballs. Wettbewerbsübergreifend besuchten in der vergangenen Saison rund 1,95 Millionen Fans die Heimspiele des Champions-League-Finalisten. Damit liegt der BVB vor der AC Mailand (1,86 Millionen) und Manchester United (1,83 Millionen). Der deutsche Rekordmeister Bayern München (1,73 Millionen) rangiert auf Platz sechs.

Die Zahlen gehen aus dem Saison-Report der Europäischen Fußball-Union (UEFA) hervor. Der Vergleich hinkt allerdings etwas, da die Vereine unterschiedlich viele Heimspiele in Liga, Pokal und Europacup absolviert haben. Besser vergleichbar ist die durchschnittliche Zuschauerzahl in den Ligaspielen: Dort führt der BVB (81.305) die Rangliste vor den Bayern (75.000) und United (73.534) an.