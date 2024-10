"Es gibt einige ernsthafte Fragen" - die Reaktionen zum Tuchel-Hammer

Im Juli endete in England die Southgate-Ära. Nach dem zweiten verlorenen EM-Finale räumte der langjährige Coach der „Three Lions“ seinen Stuhl.

Der englische Verband bestätigte am Vormittag die Verpflichtung von Thomas Tuchel als neuen Nationaltrainer - was nicht nur in den Medien hohe Wellen schlägt.