Mit Nagelsmann in die ferne Zukunft? DFB will erneut verlängern

„Von mir aus könnte das so weitergehen“, sagte Neuendorf in einem gemeinsamen Interview mit SID, dpa und RND am Rande der Verleihung des Julius-Hirsch-Preises in München: „Er ist ehrgeizig und hat auch schon das Ziel ausgehoben für die WM. Aber so in der Konstellation, in der es im Moment ist, kann man sich durchaus vorstellen, dass es diese noch ein Stück weit länger geben könnte.“