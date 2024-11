Bericht: DFB führt Nagelsmann-Gespräche

DFB will mit Nagelsmann weiterarbeiten

Nagelsmann führte DFB-Team ins Viertelfinale

Im letzten Heimspiel des Länderspieljahres hatte Deutschland am vergangenen Samstag in der Nations League durch ein 7:0 gegen Bosnien und Herzegowina begeistert. Zum Abschluss von 2024 gab es am Dienstag ein 1:1 in Budapest gegen Ungarn.