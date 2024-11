Flutkatastrophe in Spanien: Schweigeminute in UEFA-Wettbewerben

Vor den Spielen in den europäischen Klubwettbewerben diese Woche wird an die Opfer in Spanien gedacht.

In Gedenken an die Opfer der Unwetterkatastrophe im Osten Spaniens wird es vor allen Spielen in den europäischen Klubwettbewerben in dieser Woche eine Schweigeminute geben. Das teilte die UEFA am Montagabend mit.