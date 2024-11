FCH-Coach sicher: „Brauchen eine magische Nacht“

Für Heidenheims Trainer Frank Schmidt ist das Duell der Gegensätze gegen den FC Chelsea „ein Traum“. So eine Partie gegen den Weltklub aus London sei „vor einigen Monaten undenkbar gewesen“, sagte Schmidt vor dem Jahrhundertspiel für den FCH in der Conference League am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+). Das werde „für ewig etwas Besonderes bleiben. Das ist eines der absoluten Top-Highlights für den Trainer, die Stadt und die Fans“.