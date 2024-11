Toppmöller will trotz guter Form "demütig bleiben"

Trainer Dino Toppmöller will sich mit dem formstarken Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt nicht von den bisherigen Resultaten blenden lassen. „Erwartungshaltung ist immer so eine Sache. Letzte Woche waren wir in einer gefühlten Krise, jetzt ist es so, dass wir Titelkandidat sind“, sagte er vor dem Heimspiel in der Europa League gegen Slavia Prag am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+).