Trump? "Über den Ausgang möchte ich nicht viel sagen"

Der US-amerikanische Trainer Pellegrino Matarazzo vom Bundesligisten TSG Hoffenheim hat zurückhaltend auf das Wahlergebnis in seiner Heimat reagiert. „Über den Ausgang möchte ich nicht viel sagen. Ich freue mich über meine doppelte Staatsbürgerschaft, und gut ist es“, sagte Matarazzo, der in Wayne/New Jersey geboren wurde, vor dem Spiel in der Europa League am Donnerstag gegen Olympique Lyon (21.00 Uhr).