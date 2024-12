Ilzer und die TSG wollen in Europa wieder "mittendrin" sein

„Mittendrin statt nur dabei“ - noch gilt das für die TSG Hoffenheim in der Europa League in dieser Saison nicht. Auf Platz 25 der Tabelle stehen die Kraichgauer nach fünf in der Ligaphase absolvierten Spielen. Damit die von Trainer Christian Ilzer vor dem Heimspiel gegen den FCSB Bukarest ausgegebene Losung nach dem Abpfiff wieder zutrifft, muss gegen die Rumänen am Donnerstag (18.45 Uhr im LIVETICKER) unbedingt ein Sieg her.