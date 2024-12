Premierentreffer: Brunner beschert Brügge das Achtelfinale

"Ich freue mich sehr für Paris", sagte Brügges Coach Ferdinand Feldhofer. "Er hat heute Abend ein großes Spiel gemacht und für das Team gearbeitet, auch defensiv." In seinem 13. Einsatz für die Belgier stand Brunner erst zum zweiten Mal in der Startelf.

Gelingt es Brunner nun, sich nachhaltig in den Fokus zu spielen? Bislang hatte der U-17-Weltmeister von 2023 einen schweren Stand in Brügge, wohin er im Sommer von der AS Monaco verliehen worden war. In das Fürstentum war er ebenfalls erst im Sommer gewechselt, nachdem er sich zuvor mit Borussia Dortmund nicht auf eine Vertragsverlängerung hatte einigen können.