Drohendes Euro-Aus: Hoffenheim legt Fokus auf die Liga

Andrej Kramaric trottete mit gesenktem Kopf Richtung Fankurve, Trainer Christian Ilzer musste bei seiner tief enttäuschten Mannschaft Aufbauarbeit leisten. Es sei "sehr bitter", dass die Play-offs in der Europa League durch die "extrem unnötige Niederlage" in weite Ferne gerückt seien, sagte Anton Stach bei RTL+ - und legte nach dem 2:3 (0:2) gegen Tottenham Hotspur den Finger in die Wunde.