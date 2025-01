Trotz Talfahrt in Rom: Warme Worte für Hummels

Italienische Medien heben die gute Leistung von Mats Hummels hervor. Sportlich sieht die Lage dennoch schwierig für die AS Rom aus.

Mats Hummels kann sich trotz der 0:1-Niederlage der AS Rom bei AZ Alkmaar in der Europa League über Lob freuen. „Hummels ist eine Garantie, er ist immer in der Lage, verworrene Situationen zu lösen“, schrieb die Gazzetta dello Sport.