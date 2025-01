Bremen bejubelt folgenschweres Polizeikosten-Urteil

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer hat sich hocherfreut über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gezeigt, wonach Bundesländer ihre Polizeikosten bei Hochrisikospielen künftig dem Profifußball in Rechnung stellen dürfen. „Die Entscheidung ist voll befriedigend, da bleibt nichts offen. Es ist ein sehr schöner Tag“, sagte Mäurer, nachdem das Urteil am Dienstagvormittag in Karlsruhe gesprochen worden war.