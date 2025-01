Sturmjuwel Uzun brilliert - Wahi als Marmoush-Ersatz im Anflug?

SID 24.01.2025 • 06:20 Uhr Ein Toptalent wird nach dem Marmoush-Abgang zum spielentscheidenden Mann. Doch externer Ersatz ist offenbar bereits im Anflug.

Traumtorschütze Can Uzun holte sich weit vor dem Abpfiff seinen verdienten Applaus, wenige Stunden nach dem offiziellen Abgang von Omar Marmoush feierten die Frankfurter Fans ihr in die Startelf gerücktes Sturmjuwel. Die Vergleiche mit dem für kolportierte 80 Millionen Euro zu Manchester City gewechselten Ägypter scheute der 19-Jährige allerdings noch. "Omar war ein Weltklassespieler, deshalb will ich sowas nicht sagen", sagte Uzun zurückhaltend bei RTL.

Ohnehin ist laut übereinstimmenden Medienberichten mit Elye Wahi von Olympique Marseille bereits externer Ersatz für Marmoush im Anflug. "Wird man sehen in den nächsten Stunden", so Sportvorstand Markus Krösche vielsagend: "Wir haben gesagt, dass wir sehr, sehr viele gute Spieler in unseren eigenen Reihen haben und dass wir aber trotzdem schauen, ob wir vielleicht im Winter noch etwas machen, um eine Fähigkeit hinzuzufügen, die wir brauchen und vielleicht auch mit Omar verloren haben."

Beim 2:0 (0:0) gegen Ferencvaros Budapest war Uzun beeindruckend in die Bresche gesprungen. "Can hat einen großen Schritt gemacht im letzten halben Jahr. Er ist immer noch ein junger Spieler, der sich erst an die Intensität gewöhnen musste", erklärte Krösche, "uns freut die Entwicklung." Mario Götze schwärmte von "einem guten Kerl und einem guten Kicker. Die Qualität hat man gesehen. Räume erkennen, technisch super sauber und trotzdem noch großes Potenzial. Er macht sich sehr gut."

Auch dank Uzun liegt Frankfurt vor dem letzten Spieltag mit 16 Punkten sogar auf Platz zwei der Tabelle, ein Abrutschen auf Rang neun ist wohl nur noch theoretisch möglich. Bereits ein weiterer Zähler zum Abschluss der Ligaphase am Donnerstag (21.00 Uhr) bei der AS Rom um Rio-Weltmeister Mats Hummels würde endgültige Klarheit in Sachen Achtelfinale schaffen, selbst bei einer Niederlage müsste auf den Plätzen der Konkurrenz sehr viel zusammenkommen.

