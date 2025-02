UEFA Conference League: Heidenheim-Coup erleichtert Schmidt

Die Erleichterung stand Frank Schmidt ins Gesicht geschrieben, doch der Trainer des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten richtete den Fokus gleich auf die nächste Aufgabe. „Es ist jetzt nur ein Spiel, wir haben Halbzeit in der Conference League“, sagte Schmidt nach dem überraschenden 2:1 (0:1)-Sieg beim FC Kopenhagen bei RTL, er fügte zudem an: „Und jetzt voller Fokus auf Mainz, denn die Bundesliga kommt ganz schnell.“

In der Liga empfängt Schmidts Mannschaft am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) Mainz 05 zum wichtigen Heimspiel, der ersehnte erste Sieg nach fünf erfolglosen Pflichtspielen sei für den Tabellen-16. der Bundesliga "ein kleiner Schritt in die richtige Richtung", sagte Schmidt: "So wollen wir weitergehen. Wir wollen die Klasse halten in der Bundesliga, da brauchen wir viele solcher couragierten Auftritte wie heute in der zweiten Halbzeit."