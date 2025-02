Schmidt: "Wollen diese Führung ins Ziel bringen"

SID 19.02.2025 • 16:31 Uhr Der Trainer des 1. FC Heidenheim sieht den FC Bayern vor dem Rückspiel gegen den FC Kopenhagen als mahnendes Beispiel.

Der 1. FC Heidenheim will sein Europapokal-Märchen inmitten des Abstiegskampfes in der Fußball-Bundesliga unbedingt fortsetzen. „Wir wollen diese Führung ins Ziel bringen“, sagte Trainer Frank Schmidt vor dem Play-off-Rückspiel in der Conference League gegen den FC Kopenhagen am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL NITRO). Jedoch mahnte der 51-Jährige nach dem 2:1 im Hinspiel in Dänemark auch zur Vorsicht.

„Ich bin froh, dass wir jetzt mit einem Vorsprung in dieses Spiel reingehen“, betonte Schmidt. Aber: Rekordmeister Bayern München war in der Champions League gegen Celtic Glasgow auch mit einem 2:1 ins Rückspiel gegangen und hat „sich dann erst in der letzten Minute der Nachspielzeit qualifiziert“, sagte Schmidt: „Wir wissen, dass es noch keine Entscheidung gibt. Wir wollen morgen so gute 90 Minuten spielen, dass wir weiter kommen.“

Die nach dem Hinspiel geäußerte Hoffnung, mit einem Sieg auch einen „Push“ für den Abstiegskampf in der Liga zu bekommen, wollte Schmidt nicht wiederholen. „Es heißt nicht, dass es in der Bundesliga automatisch einfacher wird, wenn wir weiterkommen.“ Nach dem Erfolg in Kopenhagen hatte der Tabellen-16. aus Heidenheim gegen Mainz 05 sein fünftes Ligaspiel in Folge verloren.