UEFA-Exekutivkomitee: Watzke stellt sich zur Wiederwahl

Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke will im UEFA-Exekutivkomitee bleiben. Auch weitere große Namen kandidieren.

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke strebt eine weitere Amtszeit im UEFA-Exekutivkomitee an. Wie aus der am Montag veröffentlichten Kandidatenliste der Europäischen Fußball-Union hervorgeht, tritt der 65-Jährige zur Wiederwahl an. Watzke war im April 2023 für den ehemaligen DFB-Vizepräsidenten Rainer Koch nachgerückt.