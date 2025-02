Neue DFB-Kapitänin benannt!

Olympia-Bronze dank Gwinn

Bei der anstehenden EM wollen Gwinn und Co. wieder um den Titel mitspielen. Dafür muss die Nations League als Vorbereitung dienen: Deutschland spielt am Freitag (20.45 Uhr) zunächst in Breda gegen die Niederländerinnen, vier Tage später geht es beim Heimspiel in Nürnberg gegen Österreich (18.15 Uhr).