Antrag: Dänische Nationalspielerin nach Comeback überrascht

Die 27-Jährige vom FC Everton kam nach der Geburt ihrer Tochter Fritsen am Samstag erstmals seit über einem Jahr wieder zum Einsatz - und wurde im Anschluss mit einem Heiratsantrag überrascht.

Nach dem 3:0-Sieg gegen Crystal Palace in der Women‘s Super League (WSL) ging Lebensgefährte Martin Thomsen auf dem Rasen vor Madsen auf die Knie und bescherte dem Paar den nächsten emotionalen Moment nach der Geburt der fünf Monate alten Tochter.

„Das Erste, was ich den anderen Mädels gesagt habe, war, dass ich Überraschungen hasse, aber diese hier war in Ordnung“, sagte Madsen der BBC. Es sei eine „kleine Überraschung“ gewesen, gerechnet habe sie jedenfalls nicht mit dem Antrag, nahm ihn aber unter dem Jubel ihrer Teamkolleginen an.