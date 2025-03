Auszeit beendet: Kroos kündigt Rückkehr an

Bei der Icon League wird der Weltmeister von 2014 am 10. März wieder auf dem Platz stehen. Zuletzt hatte er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Toni Kroos hat sich rund zweieinhalb Monate nach seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit zurückgemeldet und sein Comeback auf dem Fußballplatz angekündigt. Demnach wird der 35-Jährige am 10. März zum Saisonstart der von ihm mitgegründeten Icon League in Düsseldorf auflaufen, für welches Team ließ die Kleinfeld-Liga in ihrem Ankündigungspost offen.