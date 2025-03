„Charmoffensive“ für Völler beim DFB

Rettig will Völler halten

Völlers Vertrag endet nach der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Doch nachdem Bundestrainer Nagelsmann sein Arbeitspapier beim DFB bis 2028 verlängert hat, könnte nun auch Völler folgen. Eine Entscheidung wird aber erst nach dem Viertelfinal-Rückspiel der Nations League am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund gegen Italien erwartet. „Mein Herz hängt an Julian Nagelsmann und an der Truppe. Wichtig ist aber, dass wir am Sonntag gewinnen und dann das Final Four in Deutschland haben. Dann schauen wir mal weiter“, sagte Völler zuletzt in der ARD.