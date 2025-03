Sperrt Trump einen kompletten WM-Teilnehmer aus?

Bringt diese Qualifikation am Ende gar nichts? Am Dienstag erreichte die Fußball-Nationalmannschaft des Iran in der WM-Qualifikation ein 2:2-Unentschieden gegen Usbekistan und sicherte sich damit als sechste Nation die Teilnahme an der Endrunde 2026, die in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet.