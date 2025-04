Bodö/Glimt historisch - United mit Comeback in letzter Sekunde

SID 18.04.2025 • 00:11 Uhr Den Norwegern gelingt in Rom die Sensation, Manchester United dreht ein schon verloren geglaubtes Spiel.

Sensation im Elfmeter-Krimi von Rom, ein Comeback für die Geschichtsbücher in Old Trafford: Underdog FK Bodö/Glimt hat sein Fußball-Märchen in der Europa League fortgesetzt und Geschichte geschrieben. Die Mannschaft von Trainer Kjetil Knutsen setzte sich im Viertelfinal-Rückspiel am Donnerstag bei Lazio Rom mit 3:2 im Elfmeterschießen durch und zog nach dem 2:0 im Hinspiel als erstes norwegisches Team in das Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs ein.

Ein Spektakel sahen auch die Zuschauer in Manchester. United setzte sich in letzter Sekunde in Überzahl mit 5:4 (2:2, 2:0) nach Verlängerung gegen Olympique Lyon durch. Bruno Fernandes (114./Foulelfmeter), Kobbie Mainoo (120.) und Harry Maguire (120.+1) drehten in der Verlängerung einen 2:4-Rückstand.

Zum Helden in Rom wurde Bodö/Glimt-Keeper Nikita Haikin, der den entscheidenden Schuss von Lazios Valentin Castellanos parierte. Zuvor hatte Andreas Helmersen (109.) den Norwegern das Elfmeterschießen erst ermöglicht, der Stürmer sah jedoch kurz vor dem Showdown die Gelb-Rote Karte (120.). Nach den Toren von Castellanos (21.), Tijjani Noslin (90.+3) und Boulaye Dia (100.) hatte der Traum vom Halbfinale bereits zu platzen gedroht. Doch nun trifft Bodö/Glimt am 1. und 8. Mai auf Tottenham Hotspur, das sich mit 1:0 (1:0) bei Eintracht Frankfurt durchsetzte.

In Manchester brachten Manuel Ugarte (10.) und Diogo Dalot (45.+1) United in Führung, der frühere Bayern-Profi Corentin Tolisso (71.) und Nicolás Tagliafico (78.) retteten Lyon jedoch in die Verlängerung. Diese mussten die Franzosen nach der Gelb-Roten Karte für Tolisso (89.) jedoch in Unterzahl bestreiten. Rayan Cherki (105.) und Alexandre Lacazette (110.) per Foulelfmeter schossen Lyon zunächst in die Erfolgsspur, ehe die Red Devils das Comeback schafften.

