Bald in einer traurigen Reihe mit Wirtz und Urbig?

Das Finale um die deutsche U19-Meisterschaft war ein unglaubliches Spektakel. Keiner der über 24.000 Zuschauer dürfte es bereut haben, am frühen Sonntagmorgen den Weg in die BayArena auf sich genommen zu haben.

Schon als sich die Partie noch in ihrem Anfangsstadium befand, zeigte sich, dass das Top-Talent des „Effzeh“ allen anderen auf dem Rasen mindestens einen Schritt voraus schien. Der 18-Jährige machte mit seinen Gegenspielern, was er wollte.

Denn obwohl die Kölner im ersten Durchgang mindestens gleichwertig auftraten, lagen sie nach einer halben Stunde mit 0:2 hinten - bis von der Hitz an seiner Effizienz schraubte und zehn Minuten erlebte, die er so schnell nicht mehr vergessen wird.

Ab der 35. Minute drehten die Domstädter den Rückstand rasant, spielten Bayer an die Wand und lagen zur Pause plötzlich mit 4:2 vorne. Dabei war der Youngster an allen vier Treffern maßgeblich beteiligt.

Nächster bitterer Verlust für Köln

„Wir haben immer wieder bewiesen, dass wir nach Rückschlägen zurückkommen können – egal, wie hart sie sind. Wir sind einfach eine Mannschaft. Darauf kann man echt stolz sein“, schwärmte von der Hitz nach seiner Gala-Vorstellung und dem irren Tor-Spektakel, das Köln in Feierstimmung versetzte, gleichzeitig aber auch für einen sehr bitteren Beigeschmack sorgte. Der Grund: Wie so oft werden die Domstädter künftig nicht mehr von einem selbst ausgebildeten Spieler profitieren können.

Der U17-Weltmeister wird seinen auslaufenden Vertrag am Geißbockheim nicht verlängern und in der kommenden Saison für den 1. FC Nürnberg auflaufen. Während die Domstädter ihr Talent Medienberichten zufolge erst in die U21 geschickt hätten, winkt ihm in Franken direkt Spielpraxis in der 2. Bundesliga. Eine gute Perspektive, die er unter dem mittlerweile entlassenen Profitrainer Gerhard Struber nicht bekam.