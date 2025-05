Gwinn: "In meinen Augen ist dieser Vorfall bodenlos!"

„Das ist ein Musterbeispiel dafür, dass die Toleranz längst nicht so weit ist, wie sie sein sollte“, sagte die 25 Jahre alte Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Die 30 Jahre alte Unparteiische Michel war Ende März bei der Partie zwischen Verl und Essen übel sexistisch beleidigt worden, es kam sogar zu Vergewaltigungsankündigungen. „In meinen Augen ist dieser Vorfall bodenlos. Da gilt es für uns als Frauen, gesellschaftlich und im Fußball, zusammenzustehen. Das darf man nicht so hinnehmen. Dass wir uns 2025 damit noch beschäftigen müssen, ist unglaublich“, echauffierte sich Gwinn.

Bayern-Star Gwinn nimmt Bundestrainer in Schutz

Mit Blick auf die bevorstehende EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli) sieht Gwinn noch Steigerungspotenzial.

„Wir sind noch nicht bei 100 Prozent, vielleicht im Bereich von 70 bis 80 Prozent“, erläuterte die Außenverteidigerin von Meister Bayern München: „Wir müssen uns bewusst machen, dass es in der Phase bislang okay war, die bisherigen Leistungen für den ganz großen Erfolg beim Turnier in der Schweiz jedoch nicht reichen werden.“