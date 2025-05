Premier League? Aufstiegstraum von Frank Lampard geplatzt

Fußball-Legende Frank Lampard muss sich von seinem Aufstiegstraum in die Premier League verabschieden.

Große Enttäuschung für Frank Lampard! Die britische Fußball-Legende hat mit Coventry City den Einzug das Finale der Playoffs um den Aufstieg in die Premier League verpasst.

Bitter dabei: nach 90 Minuten hatte Coventry mit 1:0 geführt und die Verlängerung erzwungen. Erst in der 122. Minute gelang Gastgeber Sunderland, bei denen Jobe Bellingham, der jüngere Bruder von Ex-BVB-Star Jude Bellingham, in der Startelf stand, der Ausgleich und damit der Einzug in das Finale.