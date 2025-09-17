DFB und DFL schaffen mehr Stellen zur Trainerentwicklung

SID 17.09.2025 • 13:07 Uhr Die beiden Verbände arbeiten zusammen, um Trainerinnen und Trainer in Deutschland besser zu fördern.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL) wollen ihre Zusammenarbeit in Sachen Trainerentwicklung intensivieren. Zur Saison 2026/27 sollen weitere Stellen speziell für sogenannte Trainerentwickler geschaffen werden, die einen „Eins-zu-eins-Coachingprozess für Trainerinnen und Trainer aus den zertifizierten Leistungszentren“ gewährleisten sollen. Der Prozess soll über einen Zeitraum von sechs Monaten gehen.

