DFB verkündet wichtige Personalentscheidungen!

Stühlerücken in der Chefetage des Deutschen Fußball-Bundes (DFB): Holger Blask soll beim Bundestag am 7. November zum neuen Generalsekretär des größten Einzelsportverbands der Welt aufsteigen.
DFB besetzt wichtige Posten neu
Der 50-Jährige war bisher Vorsitzender der Geschäftsführung der GmbH & Co. KG und wird zukünftig beide Ämter in Personalunion bekleiden. Blask löst Heike Ullrich ab. Die 55-Jährige hatte den Posten knapp fünf Jahre inne.
Ullrich soll zukünftig als Vizepräsidentin für den Frauen- und Mädchenbereich zuständig sein. Sie ersetzt die ausscheidende Sabine Mammitzsch im Präsidium. Die Personalentscheidungen bestätigte der DFB am Donnerstag. Sie müssen vom Bundestag, bei dem Präsident Bernd Neuendorf zur Wiederwahl steht, bestätigt werden.
Blask war im Dezember 2023 zum Vorsitzenden der Geschäftsführung berufen worden. Er ist seit August 2020 als Geschäftsführer verantwortlich für Marketing Vertrieb Event & Operations und seit 1. Januar 2022 Sprecher der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG. Vor seiner Zeit beim DFB arbeitete Blask bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Spitzenpositionen.