DFB verkündet wichtige Personalentscheidungen!

SID 04.09.2025 • 11:17 Uhr Der DFB stellt sich auf hoher Ebene neu auf. Eine letzte kleine Hürde gibt es allerdings noch.

Stühlerücken in der Chefetage des Deutschen Fußball-Bundes (DFB): Holger Blask soll beim Bundestag am 7. November zum neuen Generalsekretär des größten Einzelsportverbands der Welt aufsteigen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 50-Jährige war bisher Vorsitzender der Geschäftsführung der GmbH & Co. KG und wird zukünftig beide Ämter in Personalunion bekleiden. Blask löst Heike Ullrich ab. Die 55-Jährige hatte den Posten knapp fünf Jahre inne.

Ullrich soll zukünftig als Vizepräsidentin für den Frauen- und Mädchenbereich zuständig sein. Sie ersetzt die ausscheidende Sabine Mammitzsch im Präsidium. Die Personalentscheidungen bestätigte der DFB am Donnerstag. Sie müssen vom Bundestag, bei dem Präsident Bernd Neuendorf zur Wiederwahl steht, bestätigt werden.