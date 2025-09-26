VfB-Neuzugänge überzeugen: "Brutal angekommen"

SID 26.09.2025 • 05:43 Uhr Badredine Bouanani und Bilal El Khannouss schießen den VfB beim Auftakt in die Europa League zum Sieg.

Etwas schüchtern standen Badredine Bouanani und Bilal El Khannouss beim Interview, das Lob für die beiden Neuzugänge übernahmen beim VfB Stuttgart lieber andere.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Sie sind brutal hier angekommen“, schwärmte Stürmer Ermedin Demirovic nach dem 2:1 (0:0) des VfB zum Start in die Europa League gegen Celta Vigo bei RTL. Ein gelungener Auftakt, an dem die beiden Neuen einen nicht unwesentlichen Anteil hatten.

VfB-Neuzugänge haben „auf diesen Moment gewartet“

Mit je einem Treffer hatten Bouanani (51.) und El Khannouss (68.) den VfB zum Sieg geschossen. Sie hätten beide „auf diesen Moment gewartet, seitdem wir angekommen sind“, sagte El Khannouss. „Man hatte gar nicht das Gefühl, dass sie hier neu sind“, lobte Demirovic im Anschluss: „Sie sind zwei super Fußballer, diese freche Art auf dem Platz hilft uns natürlich.“

So auch in der Partie gegen Vigo, nach der Trainer Sebastian Hoeneß eine „gute Leistung“ attestierte: „Ich denke, das war hoch verdient“. Nach dem durchwachsenen Saisonstart gelang dem VfB der zweite überzeugende Sieg in Folge, einzig der späte Gegentreffer durch Borja Iglesias (86.), der das Spiel noch einmal spannend machte, missfiel Hoeneß.

{ "placeholderType": "MREC" }