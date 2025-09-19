Weltmeister Boateng gibt Karriereende bekannt

SID 19.09.2025 • 20:43 Uhr Der 76-malige Nationalspieler zieht einen Schlussstrich. Mitte August löste er seinen letzten Vertrag auf.

Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng hat seine aktive Laufbahn beendet. Der gebürtige Berliner, der mit Bayern München unter anderem zweimal die Champions League gewonnen hatte, gab diesen Schritt am Freitag in einem Video bei Instagram bekannt. Der 37-Jährige, der seine Karriere mit dem WM-Titel 2014 in Brasilien gekrönt hatte, hatte seinen Vertrag beim Linzer ASK in Österreich Mitte August aufgelöst.

„Ich habe lange gespielt, für große Klubs und mein Land. Ich habe gelernt, gewonnen, verloren und bin dadurch gewachsen“, sagte Boateng in dem 65-sekündigen Clip: „Fußball hat mir viel gegeben, nun ist es Zeit weiterzuziehen. Nicht, weil ich muss, sondern, weil ich bereit bin. Ich bin dankbar für alles: die Teams, die Fans, die Menschen, die mich getragen haben. Und besonders für meine Familie, meine Kinder. Sie waren immer für mich da.“

War seine frühe Karriere geprägt von Höhen, geriet der 76-malige Nationalspieler in den vergangenen Jahren unter anderem wegen Körperverletzungsverfahren immer wieder auch fernab der Sportseiten in die Schlagzeilen.