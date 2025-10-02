Atubolu patzt, Freiburg rettet Unentschieden

SID 02.10.2025 • 20:40 Uhr Ein Fehler des Torhüters führt zum Führungstreffer des FC Bologna, die Breisgauer gleichen durch einen Handelfmeter aus.

Unentschieden gerettet, Sieg verschenkt: Nach einem Schnitzer von Torhüter Noah Atubolu hat der SC Freiburg in seinem zweiten Spiel in der Europa League einen weiteren „Dreier“ verpasst. Dank eines von Junior Adamu verwandelten Handelfmeters (57./nach Videobeweis) erreichte die Mannschaft von Trainer Julian Schuster immerhin ein mehr als verdientes 1:1 (0:1) beim FC Bologna.

Riccardo Orsolini (29.) hatte den italienischen Pokalsieger zunächst in Führung gebracht, dabei machte Atubolo eine denkbar unglückliche Figur. Nach dem Ausgleich waren die Freiburger, die vor einer Woche gegen den FC Basel gewonnen hatten (2:1), überlegen und mehrfach nahe dran am Sieg, sie scheiterten aber immer wieder am Polen Lukasz Skorupski im Tor der Rossoblu.

Bologna war zunächst überlegen, nach gut 20 Minuten aber kamen die Freiburger besser ins Spiel. John Manzambi besaß nach einem Eckball sogar die große Chance zur Führung, sein Schuss aus elf Metern wurde auf aber der Linie vom Argentinier Santiago Castro abgewehrt (23.).

Kurz darauf unterlief Atubolu ein Flüchtigkeitsfehler: Ein Schuss von Linksaußen Nicolò Cambiaghi flog dem Torhüter wieder aus den Armen, Orsolini verwandelte den Abpraller. „Vielleicht war er gedanklich schon beim Einleiten des Konters“, mutmaßte Sportdirektor Klemens Hartenbach bei RTL+.

