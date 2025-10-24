Henriksen schwärmt: "Diese Abende sind magisch"

SID 24.10.2025 • 05:41 Uhr „Das war ein toller Abend für all unsere Fans“, sagt Mainz-Trainer Bo Henriksen nach dem 1:0 gegen Mostar.

Mainz-Trainer Bo Henriksen stand nach dem knappen Sieg gegen Mostar auf dem Rasen und genoss die Atmosphäre. Auf der einen Seite feierten die 05-Fans ihre Mannschaft, auf der anderen sangen etwa 3000 mitgereiste Zrinjski-Anhänger ohne Unterlass. „Diese Abende sind magisch. Es ist wichtig, diese europäischen Nächte zu lieben“, sagte der Trainer. Das eher dürftige 1:0 in Überzahl? Egal.

Doch auch Henriksen gab zu, dass er mit dem Spiel nicht rundum zufrieden war. „Das war ein schwieriges Stück Arbeit. Wir müssen heute natürlich höher als 1:0 gewinnen, wir müssen 2:0, 3:0, 4:0 gewinnen. Aber wir haben sechs Punkte aus zwei Spielen - überragend“, sagte der Däne bei RTL+ und betonte: „Das war ein toller Abend für all unsere Fans, das ist wichtig.“

Mainz muss zum VfB

In der Bundesliga war Mainz zuletzt auf Rang 16 abgerutscht, der Sieg in der Conference League durch ein Tor von Nelson Weiper (24.) tat daher gut. Das sah auch Torhüter Robin Zentner so, der in der Liga zuletzt gesperrt gefehlt hatte. „Für mich war es wichtig, dass ich nach den zwei Spielen Pause vor der Bundesliga wieder spielen konnte. Das war ein super Start. Es war für mich persönlich wichtig, hinten drin zu stehen über 90 Minuten. Und deswegen freue ich mich jetzt auch schon auf Sonntag“, sagte der Keeper.