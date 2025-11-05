Viele englische Wochen: Schusters Freiburger sind "dankbar"

SID 05.11.2025 • 13:07 Uhr Trotz der Sieglosserie in der Liga freuen sich der Sport-Club und sein Trainer auf die Aufgaben im Europapokal.

Trainer Julian Schuster erfüllen die vollgepackten Wochen des SC Freiburg trotz der Durststrecke in der Fußball-Bundesliga mit Freude. „Es wird oft über das Programm gesprochen, aber wir sind über dieses Programm dankbar“, sagte Schuster vor dem Spiel der Freiburger in der Europa League bei OGC Nizza am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+).

Auch wenn seine Mannschaft in der Bundesliga mit fünf Spielen ohne Sieg nacheinander aktuell schwächelt, stört Schuster der enge Rhythmus nicht. „Das sind für uns Erfahrungswerte, die spannend sind“, sagte er. Nachdem der Trainer in seinem Debütjahr vergangene Saison regelmäßig eine Woche Zeit zur Vorbereitung auf kommende Spiele hatte, müsse das nun „im Crashkurs“ passieren.

Von den mauen Resultaten in der Liga lassen sich die Freiburger nicht aus der Ruhe bringen. „Wir haben jetzt Nizza und dann den FC St. Pauli vor der Brust, und da wollen wir möglichst viele Punkte holen“, sagte Mittelfeldspieler Vincenzo Grifo. In den Pokalwettbewerben läuft es für die Breisgauer zudem richtig gut.