Weltmeister Kramer schreibt zweiten Roman

SID 19.11.2025 • 16:48 Uhr "Das Leben fing im Sommer an" schaffte es auf die Bestsellerlisten - und wird nun zum Theaterstück.

Fußball-Weltmeister Christoph Kramer hat nach dem Erfolg seines Debüt-Romans ein zweites Buch angekündigt. „Ja, es wird wieder ein Roman“, sagte der heutige ZDF-Experte im Interview mit der Rheinischen Post: „Aber mehr möchte ich noch nicht verraten.“

Beim Umgang mit dem Druck, einen Erfolg nachzulegen, kann Kramer die Erfahrung aus dem Fußball helfen. „Mag sein, dass es diese Erwartungshaltung gibt. (...) Ich habe mein ganzes Leben als Profifußballer mit viel Druck gelebt – und mag sogar einen gewissen Druck“, sagte er. „Ich mache gerne Sachen, die gut ankommen. Und da hoffe ich, dass auch das zweite Buch wieder erfolgreich wird.“