Wisdom Mike: U17 "selbstbewusst" in die K.o.-Runde

Noch ist die deutsche U17 um Jungstar Wisdom Mike bei der WM in Katar ungeschlagen. Das soll auch so bleiben.

Jetzt geht's erst richtig los: Wisdom Mike will mit den U17-Fußballern bei der WM in Katar noch einiges erreichen. "Wir können in die K.o.-Phase mit entsprechend viel Selbstbewusstsein gehen, da wir bisher kein Spiel verloren haben", sagte der 17 Jahre alte Jungstar vom FC Bayern im DFB-Interview vor dem Sechzehntelfinale am Samstag (15.45 Uhr/Sky Sport News) gegen Burkina Faso.

Nach einem "nicht so optimalen" Start ins Turnier, wie der Frankfurter Christian Prenaj die beiden 1:1-Unentschieden gegen Kolumbien und Nordkorea bezeichnete, soll die Euphorie vom 7:0-Sieg zum Gruppenabschluss gegen El Salvador nun mit in die "Alles-oder-nichts-Spiele" genommen werden. "Im Verein haben wir solche K.o.-Spiele selten. Die sind der Grund, warum wir eine WM spielen", so Prenaj.

Verzichten muss DFB-Trainer Marc Meister im weiteren Turnierverlauf auf Prenajs SGE-Teamkollegen Niklas Scheller. Der Verteidiger habe sich eine Hüftverletzung zugezogen, soll aber bei der Mannschaft bleiben. "Er hätte es verdient gehabt, weitere Spiele für uns zu machen. Ich weiß, dass meine Mannschaft gefestigt ist und alles versuchen wird, um diesen Ausfall zu kompensieren", sagte Meister.