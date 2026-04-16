Nagelsmann: "Kein Spieler bekommt einen Maulkorb"

SID 16.04.2026 • 21:03 Uhr Der Bundestrainer will bei der WM Meinungen zulassen - aber am liebsten sollen drei Funktionäre die brisanten Fragen beantworten.

Bundestrainer Julian Nagelsmann will seinen Spielern bei der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) nicht den Mund verbieten.

„Keiner unserer Spieler bekommt einen Maulkorb. Sie dürfen sich äußern, wenn sie das möchten“, sagte der 38-Jährige in der Talk-Reihe „Bestbesetzung“ bei MagentaTV, betonte aber: „Wir wollen uns im Mannschaftsverbund auf das Sportliche konzentrieren.“

Nagelsmann: Funktionäre sollen bei WM knifflige Fragen beantworten

Nachdem die Diskussionen um Menschenrechte und die „One-Love“-Binde bei der WM 2022 in Katar erheblichen Einfluss auf die Mannschaft des damaligen Bundestrainers Hansi Flick hatten, bat dessen Nachfolger Nagelsmann darum, gesellschaftliche und politische Fragen beim kommenden Turnier an DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Sportdirektor Rudi Völler oder Geschäftsführer Andreas Rettig zu richten.