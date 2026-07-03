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Klopp will Bundestrainer werden: "Ich bin bereit"

Klopp will Bundestrainer werden: „Ich bin bereit“

Laut dem 59-Jährigen steht der deutsche Fußball am Wendepunkt.
Will Bundestrainer werden: Jürgen Klopp
Will Bundestrainer werden: Jürgen Klopp
© AFP/GETTY IMAGES/SID/ALEXANDER HASSENSTEIN
SID
Laut dem 59-Jährigen steht der deutsche Fußball am Wendepunkt.

Jürgen Klopp will nach dem Rücktritt von Julian Nagelsmann Bundestrainer werden. „Das Timing ist auch jetzt nicht perfekt. Trotzdem ist es besser als es jemals war. Ich bin mittlerweile mehr als aufgetankt. Also ich bin bereit“, sagte der Wunschkandidat des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Freitagabend bei MagentaTV.

Der DFB hat im Zuge der Trennung von Nagelsmann bereits bestätigt, dass er Kontakt zu Klopp (59) aufgenommen habe. Der Meistermacher von Borussia Dortmund und des FC Liverpool ist aktuell noch als „Head of Global Soccer“ an Red Bull gebunden.

„Ich hab einen bestehenden Vertrag mit Red Bull. Ich halte Verträge gerne ein. Aber ich habe Interesse an Gesprächen. Es werden intensive Gespräche sein müssen. Die Probleme, die wir aktuell haben, hängen nicht an der Personalie Julian Nagelsmann“, sagte Klopp: „Ich muss auch mit meinem Chef Oliver Mintzlaff reden. Ihm liegt der deutsche Fußball am Herzen. Red Bull muss sauber aus der Nummer rauskommen. Es ist nicht so einfach, da auszusteigen.“

Laut Klopp steht der deutsche Fußball „am Wendepunkt“: „Wir müssen jetzt Dinge grundlegend verändern. Ob das am Ende dann ich sein werde oder wer auch immer das sein wird, das ändert nichts daran, dass die Veränderungen notwendig sind.“

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