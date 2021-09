3. Liga: 1. FC Kaiserslautern – VfL Osnabrück, 2:0 (2:0)

Mike Wunderlich bediente René Klingenburg, der in der siebten Spielminute zum 1:0 einschoss. Philipp Hercher vergrößerte den Vorsprung, als er nach Vorlage von Kevin Kraus ins Schwarze traf (25.). In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Lautern. Den Grundstein für den Sieg über den VfL Osnabrück legte der 1. FC Kaiserslautern bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.