3. Liga: Borussia Dortmund II gewinnt beim TSV Havelse - BVB nun auf Rang 3

Der TSV Havelse wartet in der 3. Fußball-Liga weiter auf den ersten Punktgewinn. Im Aufsteigerduell gegen Borussia Dortmund II unterlagen die Hannoveraner Vorstädter am siebten Spieltag in der HDI Arena in Hannover mit 0:1 (0:0).