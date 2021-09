3. Liga: FC Viktoria Köln – MSV Duisburg, 4:2 (2:0)

Simon Handle machte in der 31. Minute das 1:0 des Heimteams perfekt. Kurz vor der Pause traf Moritz Fritz nach Vorarbeit von Luca Marseiler für Vikt. Köln (44.). Mit der Führung für den FC Viktoria Köln ging es in die Kabine. Wenige Minuten später verkürzten die Zebras auf 1:2 (85.). Kurz vor Schluss traf Vikt. Köln (91.). Kurz darauf traf Orhan Ademi in der Nachspielzeit für die Zebras (93.). Vorbereiter war Moritz Stoppelkamp. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Viktoria für einen Treffer sorgte (95.). Nach abgeklärter Leistung blickte Vikt. Köln auf einen klaren Heimerfolg über den MSV Duisburg.