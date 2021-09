3. Liga: FSV Zwickau – Sport-Club Freiburg II, 0:0 (0:0)

Der Heimfluch hält an: Der FSV Zwickau bleibt zu Hause weiter ohne dreifachen Punktgewinn. Die Heimmannschaft bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz 17. Am liebsten teilt Zwickau die Punkte. Aber gewinnen kann die Mannschaft definitiv auch, was sie in dieser Saison bisher einmal bewies. Nur einmal ging der FSV Zwickau in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.