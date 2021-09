3. Liga "Gemeinwohl-Klauseln bei Viktoria Köln eingeführt

Rettig sieht die Anforderungen an die Klubs hinsichtlich Stadion-Kapazitäten und Rahmenbedingungen für Rasenheizung, Parkplätze, Presse-Räume für die 3. Liga als nicht mehr zeitgemäß an. „Wir dürfen die Vereine nicht in den Ruin treiben, in dem wir die Latte immer höher legen“, betonte der ehemalige Bundesliga-Manager.