3. Liga: Hallescher FC – 1. FC Magdeburg (Freitag, 19:00 Uhr)

Die Ausbeute der letzten Spiele, in denen Halle nicht ein Sieg gelang, ist mager. Klappt die Trendwende gegen Magdeburg? Am vergangenen Samstag ging Hallescher FC leer aus – 1:2 gegen den SV Waldhof Mannheim. Am letzten Spieltag kassierte der 1. FC Magdeburg die zweite Saisonniederlage gegen die FC Würzburger Kickers.