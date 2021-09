3. Liga: SV Meppen unterliegt SC Freiburg II

Die Gäste hatten in einer unterhaltsamen Partie die besseren Chancen und ließen in der Anfangsphase die mögliche Führung liegen. Emilio Kehrer setzte einen Foulelfmeter nur an die Latte (15.), wenig später traf der 19-Jährige aus spitzem Winkel den Pfosten (17.). (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 3. Liga)